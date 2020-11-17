إقامة كأس العالم للأندية في فبراير 2021

إقامة كأس العالم للأندية في فبراير 2021ستقام بطولة كأس العالم للأندية في كرة القدم المؤجلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين 1 و11 فبراير 2021 في الدوحة، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الثلاثاء.

وألقى الفيروس بظلاله على روزنامة الرياضة العالمية، فتأجلت بطولات كبرى مثل الألعاب الأولمبية في طوكيو وكأس أوروبا في كرة القدم حتى الصيف المقبل، فيما ألغيت مسابقات أخرى.

وكان مونديال الأندية الذي يجمع بين أبطال المسابقات القارية الأولى بالإضافة إلى ممثل عن الدولة المضيفة، من المقرر إقامته في قطر في ديسمبر 2020.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي: ستقام كأس العالم للأندية 2020 بين 1 و11 فبراير 2021 في قطر، وسيوفر فيفا والدولة المضيفة الضمانات المطلوبة لصحة وسلامة جميع المعنيين.

ورفع ليفربول الإنجليزي لقب النسخة الأخيرة على حساب فلامنغو البرازيلي.