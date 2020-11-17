تريزيجيه يتصدر تويتر بعد إحرازه الهدف الثالث لمنتخب مصر في شباك توجو

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #تريزيجيه بعد احرازه الهدف الثالث للمنتخب المصري في شباك منتخب توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏من اسيست ايمن اشرف تريزيجيه يسجل الهدف الثالث لمنتخبنا الله يا ولادنا الله" و "‏ابناء الأهلى يعيدوا منتخب مصر الى الصدارة الثالث تريزيجيه". وقال آخرون "‏بالتلاتة مصر تتفوق بالتلاتة نجوم الأهلي يتألقوا براڤو تريزيجيه" و "‏حلوة المتابعة من تريزيجيه عاجبني الضغط بتاع الرباعي اللي قدام وتحديدا شريف وأفشة، جميل نقدر نسجل تاني دفاع توجو جميل ومش مركز".

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