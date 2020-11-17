ظروف صعبة.. رد فعل قوي من محمد صلاح بعد فوز المنتخب |شاهد

هنأ محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين بالفوز على منتخب توجو بنتيجة 3 / 1 .

ونشر صلاح تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وكتب قائلا: "‏مبروك منتخب مصر على الفوز وللجهاز الفني واللاعبين، فوز مهم في ظروف صعبة والقادم أفضل بإذن الله " .

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وتغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التى جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر الى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الاهداف لصالح الفراعنة ، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الاخير للمجموعة.