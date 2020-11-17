صدمة للأهلي .. لحظة خروج أيمن أشرف مصابا من مباراة مصر وتوجو ..فيديو

صدمة كبيرة تلقاها النادي الأهلي قبل اللقاء المرتقب بنهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث غادر أيمن أشرف مدافع الفريق مباراة منتخب مصر أمام توجو مصابا.

والتقى منتخب مصر نظيره توجو في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، والتي انتهت لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

واضطر أشرف لمغادرة الملعب في الدقيقة الـ85 بعد تعرضه للإصابة، قبل أن يدفع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأحمد أبو الفتوح بدلا منه.

وكان قلب دفاع الأهلي تعرض لإصابة في الدقيقة الـ66 من عمر مباراة توجو ومصر، لكنه أكمل المباراة بشكل طبيعي بعد تلقيه العلاج من الجهاز الطبي للمنتخب.

وتغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التى جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون. الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة ، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الأخير للمجموعة. افتتح النجم الدولي محمد مجدي أفشة التسجيل لمنتخب مصر أمام توجو ، في الدقيقة الـ18 بعدما اقتنص أفشة الكرة من لاعبي توجو، ليتوغل ويسدد الكرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لحارس توجو. وبات هذا الهدف هو الأول لـ صاحب الـ24 عاما بقميص منتخب مصر، في المباراة الدولية السابعة له مع الفراعنة. ونجح محمد شريف في تسجيل ثاني أهداف منتخب مصر في شباك توجو، بعد مرور 32 دقيقة، هدف شريف جاء بعد تمريرة طولية من الحارس محمد الشناوي لتمر أعلى رأس الدفاع، وتتهادى أمام مهاجم المنتخب الذي سددها أرضية داخل الشباك. ويعد هذا الهدف هو الأول لمحمد شريف في مسيرته الدولية مع منتخب مصر خلال المواجهة التي تشهد تواجده لأول مرة بقميص الفريق وسجل تريزيجيه لاعب وسط منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي في الدقيقة 52 هدفًا ثالثًا للفراعنة عقب عرضية من الجانب الايسر عن طريق أيمن اشرف . وشارك محمد مجدي أفشة أساسيا مع المنتخب في مواجهة توجو كصانع ألعاب الفريق، حيث فضّل المدير الفني حسام البدري الدفع به بدلا من عبدالله السعيد، الذي بدأ المباراة السابقة في القاهرة بالجولة الثالثة. ونجح منتخب توجو فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع فى إحراز هدفه الوحيد بعد " دربكة " داخل منطقة جزاء منتخب مصر بعد الضربة الركنية التى حصل عليها .

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