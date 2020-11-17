تحت أنظار بن شرقي .. المنتخب المغربي يفوز على أفريقيا الوسطى في تصفيات أمم أفريقيا

افتتح حكيم زياش التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 39 من ضربة حرة مباشرة.
وفي الدقيقة 91، أكد يوسف العربي انتصار أسود الأطلس بتسجيله الهدف الثاني من تمريرة رائعة لزميله زياش.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب المغرب للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة الخامسة، فيما توقف رصيد منتخب أفريقيا الوسطى عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.
وتواجد أشرف بن شرقي مهاجم نادي الزمالك، على مقاعد البدلاء للمنتخب المغربي، والذي دخل المباراة بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الوسط: سفيان أمرابط - أيمن برقوق - عادل تاعرابت
خط الهجوم: حكيم زياش - يوسف النصيري - أشرف حكيم
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