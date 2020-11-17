تحت أنظار بن شرقي .. المنتخب المغربي يفوز على أفريقيا الوسطى في تصفيات أمم أفريقيا

فاز المنتخب المغربي على نظيره منتخب أفريقيا الوسطى بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

افتتح حكيم زياش التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 39 من ضربة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة 91، أكد يوسف العربي انتصار أسود الأطلس بتسجيله الهدف الثاني من تمريرة رائعة لزميله زياش.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب المغرب للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة الخامسة، فيما توقف رصيد منتخب أفريقيا الوسطى عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.