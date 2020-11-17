وكان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أعلن القائمة النهائية للفريق، التي ستدخل معسكرا مغلقا في الثانية بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة البرازيل ضمن خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو. ضمت القائمة رباعي حراس المرمى: محمود جاد – محمد صبحي – عمر صلاح – مصطفي شوبير . واللاعبون: أحمد رمضان (بيكهام )- محمد عبد السلام -محمود صابر (الجزار) - محمود مرعي - أحمد ياسين - حسن علي - محمود البدري - كريم العراقي - كريم فؤاد - شريف رضا - غنام محمد - أحمد سعيد - عمار حمدي - أحمد حمدي - ناصر ماهر - يوسف الجوهري - عبد الرحمن مجدي - إمام عاشور - كريم الطيب - عبد الرحمن شيكا - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد. وانضم للمعسكر الثنائي أسامة جلال ومحمد عبد المنعم لأداء التدريبات العلاجية لإمكانية لحاقهما بلقاء البرازيل الودية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول منتخب مصر الأولمبي إلى استاد القاهرة لمواجهة البرازيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.