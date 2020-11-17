سلة 14 بنات بـ سموحة يتألق في دورى المنطقة

واصل فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 14 سنة(ب) بنات بقيادة الكابتن عمرو عبد العال انتصاراته وتألقه في إطار مباريات دوري المنطقة وحقق فوزه التاسع علي التوالي مصحوبا بأداء راق ومتميز أشاد به الجميع وتغلب علي نظيره مركز شباب سموحة (ب) 58/6. ويتقابل الفريق بعد غد الخميس مع الاتحاد السكندري (ب). واستهل الفريق مبارياته بالفوز علي أليكس تالنت (ب) 42/4 ثم الأوليمبي 49/5 ثم سموحة (ج) 24/15 ثم مركز شباب سموحة 30/1 ثم الاتحاد السكندري (ب) 30/14 ثم أليكس تالنت 47/10 ثم الأوليمبي (ب) 56/6 ثم سموحة (ج) 25/20. يضم الفريق النجمات: هبة عمرو وجني أحمد وحنين ماهر وجودي عبد العظيم وكارما محمد وماهينور طارق وهلا ماجد وهان زادة تامر وسلمي خالد وزينة خالد وزينة شريف وملك علاء والشيماء محمد وجوري معاذ وسما حسن ومريم محمد وفرح أشرف وجودي علاء ومريم محمد وهانيا المحمدي.

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