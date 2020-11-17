نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد مرشح للرحيل إلى الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن ميلان الإيطالي يفكر في التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني في يناير المقبل.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن ميلان يخطط لفتح مفاوضاته مرة أخرى مع ريال مدريد للتعاقد مع يوفيتش في يناير المقبل.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن ميلان حاول التعاقد مع يوفيتش في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك في حين قد يقف راتب النجم الصربي وسلوكه خارج الملعب عائق أمام إنتقاله إلى ميلان.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن يوفيتش البالغ من العمر 22 عامًا لا يحظى بثقة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، حيث خاض في الموسم الحالي 5 مباريات فقط في جميع البطولات بواقع 208 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.