نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجماهير تلغي ودية المنصورة وغزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسببت الجماهير في إلغاء ودية الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة وضيفه بالمنصورة، والتي كان من المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، والمقامة على استاد الغزل.

قرار الأمن قابله رفض كبير من جانب الجهاز الفنى لغزل المحلة بقيادة خالد عيد، والذي حاول جاهدا لإثناء الأمن عن قراره وبالتواصل مع الجهاز الفنى للمنصورة بقيادة ياسر عبدالواحد تم حل مشكلة والسماح بدخول بعض الجماهير القليلة المتواجدة بملعب المباراة.

عقب ذلك قررت إدارة غزل المحلة إلغاء المباراة مجددا بعدما رفض الأمن مجددا تواجد الجماهير مما أثار غضب جهاز فنى المنصورة ومسئوليه وإضطر الفريق لإقامة تدريبه المعتاد بملعب المباراة.

ويذكر أن المنصورة تعادل وديا بهدف لمثله أمام نبروه أمس فى المباراة التى أقيمت بملعب نبروه، استعدادا لمنافسات دوري القسم الثاني لمجموعة البحري حيث يفتتح مواجهاته بالدوري أمام بيلا يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي

