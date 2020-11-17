نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يسحق توجو بالثلاثة ويتصدر مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر الأول فوزًا عريضًا على حساب توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

تقدم محمد مجدي أفشة بالهدف الأول لمنتخب مصر فى الدقيقة الثامنة عشر بعدما استغل خطأ من دفاع توجو ليسددها على يسار الحارس، ثم فى الدقيقة 32 أضاف محمد شريف الهدف الثاني بعد تمريرة طويلة من محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة وخطأ كبير من دفاع توجو لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين دون رد.

وفى الشوط الثانى استمر ضغط منتخب مصر وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الثالث فى الدقيقة 52 من تمريرة رائعة من أيمن أشرف.

وسجل منتخب توجو هدفهم الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد ثمان نقاط وفى المركز الثاني جزر القمر بنفس رصيد النقاط ثم كينيا ثلاث نقاط ثم توجو نقطة واحدة.