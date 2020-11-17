نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الليجا تكشف عن قيمة رواتب اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان لها على شبكة الإنترنت عن قيمة رواتب اللاعبين التي يتقاوضوها من أنديتهم في الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وأفادت رابطة الليجا في بيانها أن قيمة الرواتب في برشلونة تبلغ 382 مليون يورو بعد أن كانت قيمة الرواتب 671 مليون يورو في الموسم الماضي، حيث قلل النادي الكتالوني نفقاته بنسبة 43% بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأشارت رابطة الليجا إلى أن ريال مدريد قلل نفقاته في الموسم الحالي بنسبة 26%، حيث سيدفع هذا الموسم 468 مليون يورو بعد أن كان يدفع 641 مليون يورو في الموسم الماضي.

وألمحت رابطة الليجا في بيانها أن أتليتكو مدريد سيدفع في الموسم الحالي رواتب تبلغ قيمتها 252 مليون يورو بينما تبلغ قيمة رواتب أشبيلية 182 مليون يورو بينما سيدفع فالنسيا رواتب تبلغ قيمتها 103 مليون يورو.