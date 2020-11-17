نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يلجأ إلى الوساطة للعودة من جديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - طلب باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي، مع بعض المقربين منه داخل نادي الزمالك، لبحث إمكانية عودته من جديد للقلعة البيضاء في انتقالات الصيف الجاري.
وقال مصدر مقرب من باسم، أن اللاعب يرغب بالعودة لنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، وقيام اللاعب بعرض نفسه على إدارة الزمالك، كما طلب وساطة بعض اللاعبين الكبار لمحاولة العودة.
وأضاف المصدر أنه لا يوجد عرض رسمي من الزمالك لضم باسم مرسي من الإنتاج الحربي، رغم محاولات اللاعب.
وشهدت الفترة الماضية، أنباء بشأن إمكانية احتراف مصطفى محمد حال وصول عرض كبير من الناحية المادية للحصول على خدماته.
وشارك باسم مرسي صاحب الـ28 عاما في 28 مباراة مع الإنتاج الحربي بالموسم المنقضي، وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف، وانضم لنادي الزمالك خلال صيف عام 2014، ورحل بعد سلسلة إعارات إلى سموحة ومنه إلى الإنتاج الحربي الموسم الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم الزمالك السابق يلجأ إلى الوساطة للعودة من جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.