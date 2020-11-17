نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يلجأ إلى الوساطة للعودة من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي، مع بعض المقربين منه داخل نادي الزمالك، لبحث إمكانية عودته من جديد للقلعة البيضاء في انتقالات الصيف الجاري.

وقال مصدر مقرب من باسم، أن اللاعب يرغب بالعودة لنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، وقيام اللاعب بعرض نفسه على إدارة الزمالك، كما طلب وساطة بعض اللاعبين الكبار لمحاولة العودة.

وأضاف المصدر أنه لا يوجد عرض رسمي من الزمالك لضم باسم مرسي من الإنتاج الحربي، رغم محاولات اللاعب.

وشهدت الفترة الماضية، أنباء بشأن إمكانية احتراف مصطفى محمد حال وصول عرض كبير من الناحية المادية للحصول على خدماته.

وشارك باسم مرسي صاحب الـ28 عاما في 28 مباراة مع الإنتاج الحربي بالموسم المنقضي، وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف، وانضم لنادي الزمالك خلال صيف عام 2014، ورحل بعد سلسلة إعارات إلى سموحة ومنه إلى الإنتاج الحربي الموسم الماضي.