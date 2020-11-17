بنى عبيد يواصل تدعيماته بصفقتين جديدتين استعدادا للقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements يواصل نادي بني عبيد برئاسة هرمس رضوان، تدعيماته للفريق الأول لكرة القدم بعد ضم لاعبين جديدين لصفوف الفريق قبيل بدء منافسات القسم الثاني بآخر الشهر الحالي.

ونجح بني عبيد في الحصول على توقيع أحمد وائل، لاعب منتخب السويس وكهرباء طلخا السابق، وذلك لتدعيم الفريق بمركز الهجوم، بعقد يمتد لموسمين، ورحل اللاعب عن صفوف منتخب السويس بعد دفع الشرط الجزائي.

أما ثاني صفقات الفريق وهي ضم أحمد يوسف، لاعب المصري، إنبي وتليفونات بني سويف السابق، ويجيد اللعب بمركز الوسط.

ويتولى قيادة الفريق فنيا عادل صديق، بعدما نجح في قيادة الفريق بالموسم المنتهى للصعود لدوري القسم الثاني والمشاركة بمجموعة بحري.

ويفتتح بني عبيد مبارياته بالقسم الثاني بمواجهة بلدية المحلة على ملعب الأخير، بلقاء يقام بين الفريقين في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي.



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