نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يغيب لاعب وسط أتلتيكو مدريد المكسيكي هيكتور هيريرا، عن مواجهة السبت المقبل، أمام برشلونة للإصابة التي تبعده عن الفريق لعدة أسابيع.
ويعاني اللاعب من إصابة عضلية من الدرجة الثانية في الساق اليسرى أكدها ناديه وعاد على أثرها من معسكر المنتخب المكسيكي قبل الموعد المقرر.
وخضع اللاعب الثلاثاء لفحوصات من قبل الجهاز الطبي للنادي كشف عن إصابة من الدرجة الثانية في الساق اليسرى.
وعلى الرغم من أن الجهاز الطبي أشار إلى أن الإصابة قيد التقييم لكن هذه الإصابات عادة ما تستغرق نحو ثلاثة إصابات على الأقل للتعافي وقد تمتد الفترة إلى شهرين، وبالتالي قد يغيب اللاعب عن 11 مباراة متبقية للأتليتي هذا العام.
وفي أفضل الأحوال سيغيب اللاعب عن الأسبوعين المقبلين اللذين يشهدان مواجهات ثقيلة للأتليتي امام برشلونة وفالنسيا وبلد الوليد ومباراتي دوري الابطال أمام فالنسيا وبلد الوليد.
وينضم هيريرا إلى قائمة إصابات الأتليتي التي تضم الأوروغواياني لويس سواريز الذي تأكدت إصابته الثلاثاء بكوفيد 19 في معسكر منتخب بلاده، وسيخضع للعزل خلال فترة ستتخللها ثلاث مباريات (برشلونة ولوكوموتيف وفالنسيا).
وتضم قائمة الإصابات أيضا دييجو كوستا وفيكتور ماتشين "فيتولو" والبلجيكي يانيك كاراسكو والكرواتي شيمي فراسليكو.
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