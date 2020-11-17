نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب وسط الداخلية ينضم لصفوف كوكاكولا في المقال التالي
وضمن تعاقدات الفريق للموسم الجديد سبق وأن انضم للفريق الأول كلا من أحمد محسن، ظهير أيسر نادي مصر، ومهدي صبحي، مهاجم الاعلاميين، لمدة موسمين.
وضمن استعدادات كوكاكولا لمجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثاني، خاض الفريق عدة وديات، استطاع فيها تحقيق الفوز على اتحاد الشرطة بثلاثية مقابل هدف وحيد، كما تعادل كوكاكولا مع البلاستيك بهدفين لمثلهمها.
ويفتتح كوكاكولا مبارياته بدوري القسم الثاني أمام بتروجيت، ضمن مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثاني والتي تلعب يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاعب وسط الداخلية ينضم لصفوف كوكاكولا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.