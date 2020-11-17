ترتيب مجموعة مصر عقب الفوز على توجو بثلاثية

تغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التي جمعتهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة ، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الاخير للمجموعة.

افتتح النجم الدولي محمد مجدي أفشة التسجيل لمنتخب مصر أمام توجو ، في الدقيقة الـ18 بعدما اقتنص أفشة الكرة من لاعبي توجو، ليتوغل ويسدد الكرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لحارس توجو.

وبات هذا الهدف هو الأول لصاحب الـ24 عاما بقميص منتخب مصر، في المباراة الدولية السابعة له مع الفراعنة.

ونجح محمد شريف في تسجيل ثاني أهداف منتخب مصر في شباك توجو، بعد مرور 32 دقيقة، هدف شريف جاء بعد تمريرة طولية من الحارس محمد الشناوي لتمر أعلى رأس الدفاع، وتتهادى أمام مهاجم المنتخب الذي سددها أرضية داخل الشباك.

وسجل تريزيجيه لاعب وسط منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي في الدقيقة 52 هدفًا ثالثًا للفراعنة عقب عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أيمن أشرف .

وبهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطني ثلاث نقاط ويتصدر المجموة السابعة برصيد 8 نقاط وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد في المركز الثاني بنفس الرصيد بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.