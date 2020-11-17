حسام البدري: الفوز على توجو خطوة جيدة نحو التأهل لكأس الأمم

وقال البدري عقب المباراة، أنه يعمل على تحقيق هدفين، هما التأهل لكأس الأمم الأفريقية، والهدف الأكبر هو الصعود لكأس العالم 2022.
وأوضح المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه فضل إراحة العديد من العناصر التي خاضت مباراة الذهاب، بسبب ضيق الوقت بين المباراتين، وهو ما أثر كثيرا على أداء المنتخب التوجولي، فكان أداء المنتخب الوطني أفضل، ومنحت التغييرات التي جرت في الشوط الثاني، حيوية للمنتخب.
وتابع: اختيار قائمة كبيرة من اللاعبين التي تم اختيارها، منحت الجهاز الفني القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وموفقة، لمواجهة الإصابات التي عانى منها أكثر من اللاعب.
ورفع المنتخب الوطني رصيده بالفوز على توجو، إلى 8 نقاط، في صدارة مجموعته.
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