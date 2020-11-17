حاول المنتخب النيجيري هز شباك سيراليون طيلة أحداث المباراة، لكن دون فائدة، ليتقاسم الفريقان النقاط، بعدما تعادلا في الجولة الماضية بنتيجة 4-4.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب نيجيريا للنقطة الثامنة في المركز الأول للمجموعة الثانية عشر، ورصيد سيراليون للنقطة الثالثة في المركز الثالث.
وفي المجموعة الرابعة فاز منتخب الكونغو الديموقراطية على أنجولا بهدف نظيف.
وشارك مع منتخب أنجولا، جيرالدو لاعب النادي الأهلي، وحل بديلًا له في الدقيقة 61 أري بابل المنضم حديثًا للإسماعيلي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصفيات أمم أفريقيا.. نيجيريا تتعادل مع سيراليون.. وأنجولا تخسر بمشاركة جيرالدو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.