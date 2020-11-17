تصفيات أمم أفريقيا.. نيجيريا تتعادل مع سيراليون.. وأنجولا تخسر بمشاركة جيرالدو

تعادل المنتخب النيجيري مع نظيره السيراليوني سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية عشر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

حاول المنتخب النيجيري هز شباك سيراليون طيلة أحداث المباراة، لكن دون فائدة، ليتقاسم الفريقان النقاط، بعدما تعادلا في الجولة الماضية بنتيجة 4-4.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب نيجيريا للنقطة الثامنة في المركز الأول للمجموعة الثانية عشر، ورصيد سيراليون للنقطة الثالثة في المركز الثالث.

وفي المجموعة الرابعة فاز منتخب الكونغو الديموقراطية على أنجولا بهدف نظيف.

وشارك مع منتخب أنجولا، جيرالدو لاعب النادي الأهلي، وحل بديلًا له في الدقيقة 61 أري بابل المنضم حديثًا للإسماعيلي