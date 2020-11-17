مسحة طبية لمنتخب مصر .. تعرف على موعد وصول البعثة من توجو

تغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التي جمعتهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة ، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الاخير للمجموعة.

ويصل منتخب مصر الى القاهرة صباح الغد الاربعاء على متن الطائرة الخاصة ، على ان يتم إجراء مسحة طبية قبل التحرك من توجو ، والاستقرار في احد الفنادق بالقاهرة حتى ظهور نتائج المسحة