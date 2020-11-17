محمد فضل: منتخب مصر أكبر من الأندية ويجب أن يحصل على المساندة

أكد محمد فضل عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، أن الجماهير عليها مساندة ودعم منتخب مصر خلال الفترة المقبلة وتأجيل محاسبة الفريق والجهاز الفني.

وأشار فضل في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة إلى أنه حزن للهجوم الذي تعرض له الفريق بعد مواجهة توجو بالقاهرة، والتي انتهت بتفوق مصر بهدف نظيف.

وقال فضل: "منتخب مصر أكبر من الأندية، يجب أن يحصل على المساندة الكاملة، بعد أن نرى النتائج وما تحقق من أهداف علينا تحقيقها تبدأ المحاسبة".

واختتم: "حزنت من الهجوم على منتخب مصر بعد مباراة توجو بالقاهرة، الفريق كان يمر بظروف صعبة ولم يتجمع كاملًا إلا لبعض الأيام".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر كرر فوزه على توجو بثلاثة أهداف لواحد، خارج الأرض، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.