اتحاد الكرة يكشف تفاصيل إصابة أيمن أشرف

أكد جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، والمتواجد مع بعثة منتخب مصر في توجو، إصابة أيمن أشرف بشد خفيف في عضلة السمانة.
وأشار نائب رئيس اللجنة في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، إلى أن إصابة أشرف خفيفة ولا تدعو للقلق من ناحية غيابه لفترة طويلة.
وقال جمال محمد علي: "أيمن أشرف إصابته خفيفة، عبارة عن شد خفيف في عضلة السمانة".
واختتم: "اللاعب بخير ولا داعِ للقلق، وتغييره كان للحفاظ عليه فقط".
وسقط أيمن أشرف أرضًا في مواجهة مصر وتوجو بالجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا، والتي انتهت بتفوق الفراعنة بثلاثة أهداف لواحد.
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