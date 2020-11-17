أنتم قدها ... دعوات و رسائل المصريين تدعم محمد صلاح والنني بعد إصابتهما بفيروس كورونا .. فيديو

سيطر الحزن على الوسط الرياضي في الساعات الماضية بعد إصابة اللاعبين المحترفين الفرعون المصري محمد صلاح ومحمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي بفيروس كورونا المتسجد.

قال" علي محمد " إن صلاح افضل لاعب في المنتخب المصري ، و عدم مشاركته في تصفيات الأمم الأفريقية تعتبر خسارة كبيرة ، متابعا : لكنة لم يأخذ حذره من البداية في ظل ازدياد عدد الإصابات بالفيروس".

وتابع "محسن علي" ربنا يشفيهم ويعافيهم يارب ويرجعوا احسن من الاول وان شاء الله هيقوموا منها بالسلامه فترة صعبه وهتعدي وانتوا قدها وقدود ".

وأضاف "عمر خالد" " ربنا يشفيهم من الكورونا ويرجعوا لينا بألف سلامة لاننا مش هنعرف نعوضهم تاني

وقال" اسماعيل محمد " : " الف سلامه وإن شاءالله شده وتزول ودا اختبار من ربنا علشان نحمد ربنا عليه، إن شاء الله ترجعوا احسن من الاول ، كلنا بنحبكم وبندعيلك ربنا يحفظكم ودايما فخر مصر".

وتمنى "حمادة ياسين : الشفاء العاجل لمحمد صلاح و النني والتخلص في أقرب وقت من ذلك الوباء العالمي.