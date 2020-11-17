اطمأن على النني.. وزير الرياضة يهنئ المنتخب بالفوز على توجو

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الاتصال هاتفيا ببعثة ولاعبي المنتخب المصري بعد فوزهم على منتخب توجو بنتيجة 3 أهداف لهدف، وحصولهم علي صدارة المجموعة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. وأثني صبحي علي الاداء الرجولي للاعبين في ظل غياب العديد من النجوم أبرزهم صلاح والنني، ولكنهم أظهروا انهم علي قدر المسؤولية واستطاعوا الفوز وتحقيق المركز الاول. كما اطمأن وزير الرياضة خلال الاتصال على استقرار حالة اللاعب محمد النني والإجراءات الطبية المتخذة تجاه اللاعب وكذلك كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة باللاعبين والجهاز الفني والادارى للمنتخب. ونوه صبحي إلى الاستقبال الرسمي لبعثة المنتخب المصري نظرا لما حققوه من إنجاز كبير بتحقيق الفوز وتصدر المجموعة. وحصد المنتخب المصري المركز الاول في المجموعة على فرق توجو وجزر القمر وكينيا.

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