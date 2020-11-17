شاهد.. أول تعليق من تريزيجيه على فوز منتخب مصر أمام توجو

وكتب محمود تريزيجيه، عبر حسابه على إنستجرام، معلقا على الصورة "فوز عظيم، الحمدالله". اِقرأ أيضًا: وتغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التى جمعتهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون. الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى النقطة الثامنة في صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الأخير للمجموعة.

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