نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر في المقال التالي
وشهدت المباراة تعرض أيمن أشرف نجم الأهلي ومنتخب مصر للإصابة، حيث اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 85، قبل أن يدفع البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأحمد أبو الفتوح بدلا منه.
وأكد حسام البدري المدير الفني للفراعة عقب نهاية المباراة أن أيمن اشرف تعرض لكدمة في القدم اليسري، لكنها لم تمنعه من المشاركة في المباريات المقبلة.
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