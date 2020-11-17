نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيفا يستقر على الموعد النهائي لمونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على إقامة كأس العالم للأندية المقررة في قطر خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2021.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية في كرة القدم المؤجلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بين 1 و11 فبراير 2021 في الدوحة، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الثلاثاء.

وألقى فيروس "كوفيد-19" بظلاله على روزنامة الرياضة العالمية، فتأجلت بطولات كبرى مثل الألعاب الأولمبية في طوكيو وكأس أوروبا في كرة القدم حتى الصيف المقبل، فيما ألغيت مسابقات أخرى.

وكان مونديال الأندية الذي يجمع بين أبطال المسابقات القارية الأولى بالإضافة إلى ممثل عن الدولة المضيفة، من المقرر إقامته في قطر في كانون الأول/ديسمبر 2020.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي "ستقام كأس العالم للأندية 2020 بين 1 و11 شباط/فبراير 2021 في قطر".

تابع "سيوفر فيفا والدولة المضيفة الضمانات المطلوبة لصحة وسلامة جميع المعنيين".

ورفع ليفربول الإنكليزي لقب النسخة الأخيرة على حساب فلامنغو البرازيلي في الدوحة أيضا.

وكانت نسخة أولى بنظام جديد من 24 ناديا مقررة في الصين عام 2021، لكنها تأجلت أيضا بسبب كورونا إلى ما بعد نهائيات كأس أوروبا 2020 وكوبا أميركا.

وتحاول قطر رفع منسوب المسابقات على أرضها قبل استضافتها التاريخية لمونديال كرة القدم عام 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط.