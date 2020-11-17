نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يواجه الاتصالات وديا في معسكر الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراة ودية ثالثة خلال معسكره المغلق المقام في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، حيث يسعى هيثم شعبان المدير الفني للفريق إلى زيادة حالة الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع فريق الاتصالات، في البادية مساء الأحد المقبل على ملعب فندق الإقامة، ويلتقي الفريق غدا مع فريق كهرباء الإسماعيلية،ط على نفس الملعب، ويخوض ودية أمام الإسماعيلي عصر السبت على ملعب الدراويش.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا بدأ معسكرا مغلقا صباح السبت الماضي، في أحد الفنادق الخاصة بالإسماعيلية، هدفه الوصول إلى أعلى معدل من الانسجام بين العناصر المنضمة حديثا للنادي، واللاعبين القدامى للفريق.