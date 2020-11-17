الرياضة

قبل مواجهة الزمالك.. غضب وثورة في الأهلي ضد حسام البدري

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سيطرت حالة من الغضب علي المسئولين داخل الأهلي بعد إصابة أيمن أشرف مدافع الفريق خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني أمام توجو اليوم وذلك في اصرار الجهاز الفني بقيادة حسام البدري علي استمرار مشاركة اللاعب في المباراة رغم شكواه من الإصابة بكدمة قوية جدا في الركبة.

وقالت مصادر إنه تم التواصل مع أيمن أشرف مدافع الفريق عقب انتهاء المباراة واشتكي اللاعب من آلام الركبة التي تهدد بقوة مشاركته أمام الزمالك في نهائي دوري ابطال إفريقيا المحدد له يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأوضحت إن اصرار حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني علي استمرار مشاركة أيمن أشرف رغم تلقيه العلاج أكثر من مرة ومع تقدم منتخبنا الوطني بثلاثية نظيفة وحسم المباراة أمر يدعو للدهشة خاصة أن اللاعب يعد عنصرا أساسيا من عناصر الأهلي وكان يجب علي الجهاز الفني الحفاظ علي سلامته خاصة بعد سقوطه للإصابة وتلقيه العلاج أكثر من مرة مؤكدة أن تصرف البدري غريب للغاية وعليه العديد من علامات الاستفهام .

ويخضع أيمن أشرف لاعب الأهلي لأشعة فور عودته إلي القاهرة صباح غد من أجل الاطمئنان علي حالته في ظل قوة إصابته في الركبة والتي باتت تهدد مشاركته في مباراة نهائي دوري ابطال إفريقيا.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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