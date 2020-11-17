قبل مواجهة الزمالك.. غضب وثورة في الأهلي ضد حسام البدري

سيطرت حالة من الغضب علي المسئولين داخل الأهلي بعد إصابة أيمن أشرف مدافع الفريق خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني أمام توجو اليوم وذلك في اصرار الجهاز الفني بقيادة حسام البدري علي استمرار مشاركة اللاعب في المباراة رغم شكواه من الإصابة بكدمة قوية جدا في الركبة.
وقالت مصادر إنه تم التواصل مع أيمن أشرف مدافع الفريق عقب انتهاء المباراة واشتكي اللاعب من آلام الركبة التي تهدد بقوة مشاركته أمام الزمالك في نهائي دوري ابطال إفريقيا المحدد له يوم 27 نوفمبر الجاري.
وأوضحت إن اصرار حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني علي استمرار مشاركة أيمن أشرف رغم تلقيه العلاج أكثر من مرة ومع تقدم منتخبنا الوطني بثلاثية نظيفة وحسم المباراة أمر يدعو للدهشة خاصة أن اللاعب يعد عنصرا أساسيا من عناصر الأهلي وكان يجب علي الجهاز الفني الحفاظ علي سلامته خاصة بعد سقوطه للإصابة وتلقيه العلاج أكثر من مرة مؤكدة أن تصرف البدري غريب للغاية وعليه العديد من علامات الاستفهام .
ويخضع أيمن أشرف لاعب الأهلي لأشعة فور عودته إلي القاهرة صباح غد من أجل الاطمئنان علي حالته في ظل قوة إصابته في الركبة والتي باتت تهدد مشاركته في مباراة نهائي دوري ابطال إفريقيا.
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