البرازيل تتقدم بهدف رودريجو على المنتخب الأولمبي في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره البرازيلي بتقدم الأخير بهدف نظيف ضمن اللقاء الودي الذي يجمعهما من ختام الدورة الدولية الودية التي أقيمت في القاهرة من 12 حتى 17 نوفمبر الجاري للمنتخبات الأولمبية.

بدا الشوط الأول بضغط واستحواذ من راقصي السامبا وفي الدقيقة 4 هدد البرازيل مرمي محمود جاد الذي تمكن من إبعاد الكرة عن مرماه .

وفي الدقيقة 8 ضغط المنتخب الأولمبي الوطني وحاول الوصول لمرمي البرازيل إلا أن الدفاع تمكن من التصدي لها .