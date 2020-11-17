البرازيل تتقدم بهدف رودريجو على المنتخب الأولمبي في الشوط الأول

بدا الشوط الأول بضغط واستحواذ من راقصي السامبا وفي الدقيقة 4 هدد البرازيل مرمي محمود جاد الذي تمكن من إبعاد الكرة عن مرماه .
وفي الدقيقة 8 ضغط المنتخب الأولمبي الوطني وحاول الوصول لمرمي البرازيل إلا أن الدفاع تمكن من التصدي لها .
وتمكن رودريجو من إحراز الهدف الأول لصالح المنتخب البرازيلي في الدقيقة 17، عقب استغلال الخطأ الدفاعي للاعبي المنتخب الأولمبي ليتمكن من تسديد الكرة لتسكن شباك المنتخب الأولمبي.
ويضم التشكيل "محمود جاد - كريم العراقي - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكهام"- محمود مرعي-كريم فؤاد- أكرم توفيق- عمار حمدي- ناصر ماهر-صلاح محسن- أحمد ياسر ريان".
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