أحمد شوبير يكشف كواليس القبض على نجم الزمالك السابق.. شاهد

وكتب شوبير قائلا: "‏القبض على أسامة حسن لاعب الزمالك السابق بسبب الفيديو العاري". وأمرت نيابة الساحل بإخلاء سبيل أسامة حسن بكفالة عشرة آلاف جنيه وإلا يحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق في البلاغين المقدمين من الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق. اقرأ ايضا :

استبعاد أحمد أحمد.. شوبير يكشف فرص أبو ريدة في الفوز برئاسة الكاف حال ترشحه من جهته أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي، تلقى عرضا من نادٍ تركيا، للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "لا أعلم أي تفاصيل عن دخول أحمد الشيخ في صفقة تبادلية مع بيراميدز، لكن ما أعلمه هو أن اللاعب يمتلك عرضا تركيا". وأضاف شوبير: "أحمد الشيخ يعاني من سوء حظ مع النادي الأهلي، لكننى واثق من إمكانياته الفنية، ومقتنع بأنه سينجح مع أي ناد سيذهب إليه". كشف الإعلامى أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، كواليس القبض على أسامة حسن لاعب الزمالك السابق من خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

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