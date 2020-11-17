نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من البدري بعد فوز مصر على توجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على توجو، مشيرا الى ان الفوز ما هو إلا خطوة نحو تحقيق واحد من هدفين وضعهما لمستقبل الفراعنة في الفترة المقبلة.

وقال البدري في تصريحات بعد المباراة، إلى أن اختيار عدد كبير من اللاعبين في قائمة المنتخب منح الجهاز الفني للفريق الحرية في عمل تعديلات كبيرة، مشيرا: "الفوز خطوة جيدة نحو التأهل لكأس الأمم، لدينا هدفين، اقتربنا من تحقيق أحدهما والآخر هو الصعود لكأس العالم 2022".

وأضاف: "فضلنا إراحة عدد من اللاعبين الذين خاضوا لقاء الجولة الثالثة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين، وهو ما أثر كثيرًا على أداء توجو ومنحنا الأفضلية، فالتغييرات التي أجريناها في الشوط الثاني أضافت حيوية للفريق، اختيارنا لقائمة كبير من اللاعبين منحنا قدرة على إتخاذ قرارات سريعة وموفقة".

وتابع: "نجحنا في تفادي إصابات وإرهاق اللاعبين بسبب العدد الكبير الذي قمنا باستدعاءه".

وفاز منتخب مصر على توجو خارج الأراضي المصرية، بثلاثة أهداف لواحد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.