كوتينيو يزف خبرا سعيدا في برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - شارك لاعب وسط برشلونة فليبي كوتينيو اليوم الثلاثاء، في التدريب الجماعي لفريقه بشكل كامل، وسيكون تحت تصرف المدرب رونالد كومان لمواجهة السبت المقبل امام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وكان اللاعب قد أصيب في الساق اليسرى قبل 24 يوماً، خلال مباراة "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد، وكان ضمن لاعبي الفريق الأول الذين تدربوا الثلاثاء في المدينة الرياضية.

وشارك في التدريب أيضاً تير شتيغن وبيكيه وآلينيا وديمبيلي وريكي بويغ ونيتو وجوردي البا وماثيوس وأومتيتي.

وشارك من الفريق الرديف جونيور ارناو تيناس ومينجيزا وراموس مينجو.