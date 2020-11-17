الرياضة

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

سيطرت حالة من الغضب على المسؤولين داخل النادي الأهلي بعد إصابة أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني أمام توجو اليوم وذلك في بسبب إصرار الجهاز الفني بقيادة حسام البدري على استمرار مشاركة اللاعب في المباراة رغم شكواه من الإصابة بكدمة قوية جدا في الركبة.

وقالت مصادر داخل الأهلي إنه تم التواصل مع أيمن أشرف مدافع الفريق عقب انتهاء المباراة واشتكى اللاعب من آلام في الركبة التي تهدد مشاركته أمام الزمالك في نهائي دوري ابطال إفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

وأوضحت بأن إصرار حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على استمرار مشاركة أيمن أشرف رغم تلقيه العلاج أكثر من مرة ومع تقدم منتخبنا الوطني بثلاثية نظيفة وحسم المباراة أمر يدعو للدهشة خاصة وأن اللاعب يعد عنصر أساسي من عناصر الأهلي وكان يجب على الجهاز الفني الحفاظ علي سلامته خاصة بعد سقوطه للإصابة وتلقيه العلاج أكثر من مرة مؤكدة أن تصرف البدري غريب للغاية وعليه العديد من علامات الاستفهام.

ويخضع أيمن أشرف لاعب الأهلي إلى الأشعة فور عودته إلى القاهرة صباح غد من أجل الاطمئنان على حالته في ظل إصابته في الركبة والتي باتت تهدد مشاركته في مباراة نهائي دوري ابطال إفريقيا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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