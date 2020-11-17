نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على توجو بتصفيات إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، من تحقيق الفوز أمام منافسه منتخب توجو، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وانتصر المنتخب الوطني بثلاثية مقابل هدف، بأقدام محمد مجدي افشة، ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية.

وكان منتخب الفراعنة قبل عدة أيام فاز أمام توجو، ضمن مباريات الجولة الثالثة بهدف دون رد، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، يوم السبت الماضي.

وانتصر منتخب جزر القمر، أمس الإثنين بهدفين مقابل هدف أمام كينيا، لحساب الجولة الرابعة، ليرتفع رصيده إلى 8 نقاط.

وتساوى منتخب مصر مع جزر القمر في عدد النقاط "8"، ليحتل الفراعنة المركز الأول في المجموعة بفارق الأهداف المسجلة.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

1-مصر برصيد 8 نقاط

2- جزر القمر برصيد 8 نقاط

3- كينيا برصيد 3 نقاط

4- توجو برصيد نقطة واحدة