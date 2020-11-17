نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يفتح باب الرحيل أمام راموس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس نجم ريال مدريد الإسباني يتصدر اهتمامات الصحف ووسائل الإعلام لأن عقده مع النادي الملكي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.
وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن العلاقة بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وراموس جيدة للغاية ولكن مسئولي الملكي لن يمانع من رحيل النجم الإسباني في حال طلب ذلك.
وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن سيرجيو راموس يرغب في تجديد عقده لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي وهو ما يرفضه مسئولو الميرينجي.
وأوضح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد على إستعداد لتجديد عقد راموس لمدة وسم واحد بدون زيادة في راتبه الحالي الذي يصل إلى حوالي 14 مليون يورو سنويًا.
وألمح البرنامج الإسباني أن العديد من الأندية الأوروبية أعربت عن رغبتها في التعاقد مع سيرجيو راموس على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلى إنتر ميامي الأمريكي.
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