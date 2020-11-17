نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل شبين يستعد للقسم الثالث بالتدريب على رمال قويسنا في المقال التالي
ومن المقرر أن يلتقي غزل شبين مع جمهورية شبين في مباراة ودية خارج ملعبه، في الثانية والنصف من عصر الجمعة المقبلة، عقب تأجيل لقاء عثماسون الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء.
ويواصل الغزل تعاقداته الجديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه، بأكثر من لاعب جديد لتعويض الراحلين عقب ختام الموسم الماضي.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري القسم الثالث يوم الأربعاء 25 نوفمبر الحالي.
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