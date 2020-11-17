نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طهطا يهزم المراغة ويواجه البترول ودياً في المقال التالي
أحرز ثلاثية طهطا، أحمد ميسي، ومهاجم إفريقي تحت الإختبار من سيراليون، ومحمود المهووس ، ومن المقرر ان يلعب طهطا مع بترول أسيوط في المباراة الودية الثالثة في الثانية والنصف من عصر الأربعاء.
وسبق لطهطا الفوز على بترول أسيوط برباعية في المواجهة الودية الاولى، استعدادا لخوض المباريات الرسمية، المقرر إنطلاقها في 25 نوفمبر الحالي.
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