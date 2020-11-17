نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طهطا يهزم المراغة ويواجه البترول ودياً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طهطا نتائجة الإيجابية في المباريات الودية، بالفوز على فريق المراغة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، استعداداً لخوض مباريات دوري القسم الثاني.

أحرز ثلاثية طهطا، أحمد ميسي، ومهاجم إفريقي تحت الإختبار من سيراليون، ومحمود المهووس ، ومن المقرر ان يلعب طهطا مع بترول أسيوط في المباراة الودية الثالثة في الثانية والنصف من عصر الأربعاء.

وسبق لطهطا الفوز على بترول أسيوط برباعية في المواجهة الودية الاولى، استعدادا لخوض المباريات الرسمية، المقرر إنطلاقها في 25 نوفمبر الحالي.