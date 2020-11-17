ظهير بنى سويف ينتقل لصفوف سبورتنج بالقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولي سبورتنج السكندرى الصاعد حديثا للمشاركة بدورى القسم الثانى في إتمام التعاقد مع عاطف محمود ظهير أيسر بنى سويف لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر. عاطف محمود سبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها الأوليمبي، فاركو، وبنى سويف. وجاء تعاقد سبورتنج مع عاطف محمود وذلك بناء على طلب أحمد فاروق المدير الفنى للفريق الأول. من جانبه أعرب عاطف محمود عن سعادته بإتمام التعاقد مع الفريق السكندري متمنيا تقديم أفضل ما لديه خلال مباريات الفريق بالموسم الجديد . وقال عاطف محمود ل "الفجر الرياضى"، "اثق في قدرة لاعبي بنى سويف من تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز خاصة وأنهم على مستوي جيد فنيا، ولولا غياب التوفيق بالموسم الماضي لكان الصعود من حليف بني سويف".

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