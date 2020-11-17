انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد كأس العالم للأندية 2021 بمشاركة الأهلي أو الزمالك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في بيان عبر موقعه الرسمي، إقامة كأس العالم للأندية 2021 بقطر، خلال الفترة من الأول من فبراير حتي يوم 11 من الشهر ذاته.

فيفا يعلن الموعد الجديد لكأس العالم للأندية 2021

وأوضح البيان الصادر عن فيفا بإن المسابقة تم تأجيلها أكثر من مرة في ظل عدم انتهاء كافة البطولات القارية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار فيفا في بيانه إلى أن جميع المسابقات القارية للأندية ستنتهي خلال شهر يناير 2021، وبالتالي فإن تحديد الموعد النهائي لبطولة كأس العالم للأندية في شهر فبراير سيكون مناسب.

وشدد بيان فيفا إلي أن البطولة ستقام وفقًا لبروتوكول الاتحاد الدولى لكرة القدم المتعلق بإتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة اللازمة لكافة اللاعبين والأطقم المشاركة في البطولة.

وتأهل حتى الآن للبطولة كل من بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا -المرشح الأول للفوز باللقب- وفريق الدحيل بطل الدوري القطري.

وتشهد البطولة تواجد أحد ناديي الاهلي أو الزمالك، واللذين سيلتقيان في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 يوم 27 نوفمبر الجاري.

وتأهل النادي الأهلي إلى النهائي عقب تخطيه الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين، ليواجه نادي الزمالك المتأهل على حساب الرجاء المغربي، ومن المنتظر أن يحجز أحد قطبي الكرة المصرية مقعده فى مونديال كأس العالم للأندية 2021.