بدأت الواقعة عندما فوجئت بطلة مصر ومدربها بقيام المدرب باصطحاب بلطجية وقاموا بالاعتداء بالضرب على سمر حمزة ومحمد طلبة بدون معرفة أي أسباب تذكر . و قام عاطف حمودة مدير المركز الأوليمبى بالمعادى بالاتصال بالنجدة التي جاءت وقامت بالقبض على البلطجية والتوجه لقسم شرطة البساتين لبدء التحقيقات وعمل محاضر للمعتدين على بطلة مصر خاصة وأن هناك بعض الجروح للاعبة ومدربها. وقامت روابط الرياضية بالاتصال بمحمد الكردى مساعد وزير الشباب والرياضة لإبلاغه بما حدث لبطلة العالم .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الرياضة والأولمبية يشكلان لجنة للتحقيق فى واقعة الاعتداء على بطلة المصارعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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