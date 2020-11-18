تصفيات أمم افريقيا.. تونس تتعادل مع تنزانيا بمشاركة ساسي ومعلول

تعادل منتخب تونس مع نظيره التنزاني بهدف لمثلهما في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. افتتح سيف الدين الخاوي للمنتخب التونسي في الدقيقة الحادية عشر. وفي الدقيقة 48، تعادل فيصل سالوم للمنتخب التنزاني، ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة. وشارك علي معلول لاعب النادي الأهلي وفرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك مع منتخب تونس في المباراة بالكامل. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب تونس للنقطة العاشرة في المركز الاول، ورصيد تنزانيا للنقطة الرابعة في المركز الثالث

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