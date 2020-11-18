وقال جمال محمد علي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "اللاعبون كان لديهم طموح كبير من أجل تحقيق الفوز والجميع كان على قدر المسؤولية وتشكيل اليوم صنع الفارق أمام توجو".

وعن حالة النني: "أكد انه سيرتدي بدلة خاصة بالإجراءات الإحترازية وهناك تعليمات خاصة من طبيب المنتخب وسيكون فى مكان خاص بالطائرة".

وتغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التي جمعتهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون. الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة ، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الاخير للمجموعة. افتتح النجم الدولي محمد مجدي أفشة التسجيل لمنتخب مصر أمام توجو ، في الدقيقة الـ18 بعدما اقتنص أفشة الكرة من لاعبي توجو، ليتوغل ويسدد الكرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لحارس توجو. وبات هذا الهدف هو الأول لـ صاحب الـ24 عاما بقميص منتخب مصر، في المباراة الدولية السابعة له مع الفراعنة. ونجح محمد شريف في تسجيل ثاني أهداف منتخب مصر في شباك توجو، بعد مرور 32 دقيقة، هدف شريف جاء بعد تمريرة طولية من الحارس محمد الشناوي لتمر أعلى رأس الدفاع، وتتهادى أمام مهاجم المنتخب الذي سددها أرضية داخل الشباك. وسجل تريزيجيه لاعب وسط منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي في الدقيقة 52 هدفًا ثالثًا للفراعنة عقب عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أيمن أشرف .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمال محمد علي: تشكيل البدري صنع الفارق أمام توجو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.