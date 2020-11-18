نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية: ظروف صعبة.. رد فعل قوي من محمد صلاح بعد فوز المنتخب |شاهد هنأ محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين بالفوز على منتخب توجو بنتيجة 3 / 1 . أحمد شوبير يكشف كواليس القبض على نجم الزمالك السابق.. شاهد كشف الإعلامى أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، كواليس القبض على أسامة حسن لاعب الزمالك السابق من خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". مؤمن زكريا يحتفل بفوز منتخب مصر ويوجه رسالة لـ حسام البدري احتفل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي بفوز المنتخب المصري على منتخب توجو في تصفيات بطولة الامم الافريقية. كارثة جديدة.. العثور على طفل حديث الولادة أسفل عجلات سيارة تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل لم يتجاوز عمره أياما ، ملقى أسفل عجلات إحدى السيارات ، وأثارت هذه الواقعة غضبا كبيرا من جمهور السوشيال ميديا .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. العثور على طفل حديث الولادة أسفل عجلات سيارة .. رد فعل قوي من محمد صلاح على فوز المنتخب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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