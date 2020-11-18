وقال فاروق فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "هناك عدد من لاعبي الأهلى والزمالك مخالطين للنني سواء عند تواجده فى مصر خلال المباراة الاولي أو الثانية فى توجو عن إعلان إصابته بالكورونا".
وأضاف: "أعتقد أن هناك عدد من لاعبي المنتخب بالقطبين سيتم إعلان إصابتهم بالكورونا وبالتأكيد هناك احتمالية غيابهم عن نهائي أفريقيا".
ويلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بقيادة جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني نادى الزمالك الذى يقوده البرتغالى جيمى باتشيكو يوم 27 نوفمبر الجاري فى نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غياب عدد من لاعبي القطبين عن نهائي أفريقيا .. اعرف السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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