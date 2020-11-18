غياب عدد من لاعبي القطبين عن نهائي أفريقيا .. اعرف السبب

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مخالطة عدد من نجوم الأهلى والزمالك لمحمد النني بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وقال فاروق فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "هناك عدد من لاعبي الأهلى والزمالك مخالطين للنني سواء عند تواجده فى مصر خلال المباراة الاولي أو الثانية فى توجو عن إعلان إصابته بالكورونا".

وأضاف: "أعتقد أن هناك عدد من لاعبي المنتخب بالقطبين سيتم إعلان إصابتهم بالكورونا وبالتأكيد هناك احتمالية غيابهم عن نهائي أفريقيا".

ويلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بقيادة جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني نادى الزمالك الذى يقوده البرتغالى جيمى باتشيكو يوم 27 نوفمبر الجاري فى نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.