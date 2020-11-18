نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فضل: وضعنا خطة لتحديد آخر الطائرة كمكان لعزل المصابين بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إنه تم وضع كل السيناريوهات لأي إصابات بفيروس كورونا قبل السفر، موضحًا أنه تم وضع خطة مع شركة مصر للطيران أن تكون المنطقة الأخيرة من الطائرة لمصابي كورونا.

وأضاف "فصل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أنه سيتم إجراء بى سى آر عقب الوصول إلى المطار، وسيتم الانتقال للفندق في عزل حتى ظهور النتيجة.

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد "كيجيه" في الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين في القاهرة السبت الماضي بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطني ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط في المركز الثالث ويقبع منتخب توجو في المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة

