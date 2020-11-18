نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكام مواعيد مباريات الأربعاء في دوري مراكز الشباب بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الأربعاء 6 مباريات في ختام الأسبوع الأول من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية، للموسم الجديد 2020-2120. ويستعرض "الفجر الرياضي" مواعيد وحكام مباريات الأربعاء على النحو التالي :



1- سنتريس مع كفر قورص الساعه 11 ملعب أشمون : عمرو الشاذلي - سعيد جمعه - محمد عفيفي. 2- أشمون مع كفر داود الساعة 1 ملعب أشمون : سعيد جمعه - عمرو الشاذلي - عمر سالم. 3- أبو نشابة مع سبك الأحد الساعة 12 الخطاطبة : أحمد ماجد - عبد العظيم عياد - مرسي ماجد. 4- الدبايبة مع بركة السبع الساعة 12 ملعب كفر طه : أحمد عبد الرازق - محمد محي - أمين خالد. 5- أبنهس مع بيجيرم الساعة 12 ملعب قويسنا : عمرو عبد ربه - عبد الله جبريل - حسام عباس. 6- الروضة مع اصطباري الساعة 12 ملعب بركة السبع : محمد عبد الله - عبد الله طاهر - أحمد مصطفى.

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