نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب جامايكا يهزم السعودية وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب جامايكا الفوز على نظيره السعودي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وتقدم المنتخب السعودي بهدف سجله عبد الله الحمدان في الدقيقة 29، وتعادل دانيل جونسون للمنتخب الجامايكي في الدقيقة 34، ثم أضاف جافون إيست الهدف الثاني للمنتخب الجامايكي في الدقيقة 64.