نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب جامايكا يهزم السعودية وديًا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب جامايكا الفوز على نظيره السعودي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.
وكان المنتخب السعودي فاز على نظيره الجامايكي 3-1 في المباراة الودية التي جمعتهما يوم السبت الماضي.
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