نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فضل: عزل صحي لبعثة المنتخب بعد عودتها للقاهرة.. فيديو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في توجو إن الانتقادات طالت المنتخب وجهازه الفني بعد مباراة توجو في القاهرة.
وأضاف فضل خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"ـ أن عوامل النجاح متوفرة من جهاز فني على أعلى مستوى ولاعبين مميزين والكابتن حسام البدري معذور في ظروف كورونا الذي فضل مصلحة الكرة المصرية ووافق على استكمال الدوري بدلا من إقامة معسكر في شهر أكتوبر الماضي.
وتابع أن محمد النني حالته مطمئنة ولا يعاني من أي أعراض وتم الترتيب لكل الظروف قبل السفر باصطحاب بدل كورونا وأدوية وتم الاستقرار على عمل منطقة عزل في الطائرة على ان يرتدي بدلة العزل وسيمكث في القاهرة حتى شفاءه وسيعود لانجلترا للانتظام في تدريبات فريقه أرسنال.
وأكد أن البعثة ستعزل وسيتم أخذ مسحة من البعثة بالكامل في المطار ويتم العزل في أحد الفنادق حتى ظهور نتيجة المسحة.
وأشار إلى أن محمد صلاح سيجري مسحة غدا وحالته مستقرة ولا يعاني من أي أعراض وبخصوص محمود حسن تريزيجيه فاللاعب سيسافر إلى انجلترا بطائرة خاصة.
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