نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الجهاز الفني لميت خاقان بالموسم الجديد في المقال التالي
ويقود ميت خاقان في الموسم الجديد، جهاز فني مكون من، شافعي عبد المجيد، مديرا فنيا، محمد رمضان مدرب عام، عبد الله غنيمي طبيب وأخصائي علاج طبيعي، وأحمد زناتي مدرب حراس، ونبيل علام مدير إداري.
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