نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الجهاز الفني لميت خاقان بالموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميت خاقان على تشكيل الجهاز الفني استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثالث 2020-2021.

ويقود ميت خاقان في الموسم الجديد، جهاز فني مكون من، شافعي عبد المجيد، مديرا فنيا، محمد رمضان مدرب عام، عبد الله غنيمي طبيب وأخصائي علاج طبيعي، وأحمد زناتي مدرب حراس، ونبيل علام مدير إداري.

وقاد الجهاز الفني الجديد المران الأول له مع اللاعبين بمشاركة القدامى، بجانب بعض الوجوة الجديدة المقرر التعاقد معها.