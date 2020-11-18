نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهورية شبين يضم ظهير أيسر تليفونات بني سويف ويستغني عن بيكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements نجح نادي جمهورية شبين اليوم في إتمام التعاقد مع اللاعب احمد ابراهيم "تريكه" ظهير أيسر تليفونات بني سويف لمدة موسمين قادمين ..

واللاعب من ناشيء النادي الاهلي مواليد 1996..

كل التوفيق للاعب مع فريقنا الحبيب ..

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